Médico do Fortaleza atualiza situação do atacante Pedro Rocha

O jogador é desfalque no Leão desde fevereiro, quando após uma entrose no joelho, foi diagnosticado com Ligamento Cruzado Anterior (LCA)

O atacante Pedro Rocha, do Fortaleza, sofreu uma grave lesão no inicio da temporada, mais especificamente, no jogo entre Bahia e Leão, ainda pela Copa do Nordeste. O Tricolor venceu a partida por 3 a 0, mas sofreu um duro golpe. Isso porque Pedro, que veio do banco naquela ocasião, sofreu uma entorse no joelho esquerdo.

Após exames, foi constatado o rompimento do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). O camisa 32 passou por cirurgia e o prazo inicial de recuperação divulgado pelo clube do Pici foi de até oito meses.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, 15, no Centro de Excelência Alcides Santos, o médico do Fortaleza, Dr. Roberto Oliveira, atualizou a situação de Pedro: “Dentro dessa previsão inicial de sete a nove meses, ele já está cumprindo atividades iniciais para ganho de massa muscular, que vai permitir essa evolução gradual para as atividades de campo. Hoje ele já está na academia para fortalecimento e equilíbrio da musculação, que é uma etapa inicial para que possa evoluir”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Sempre procurei o diálogo", relembra Boeck sobre relação com Ceni no Fortaleza

Guilherme retorna às atividades no Fortaleza após concussão cerebral

Fortaleza nunca venceu o Cruzeiro jogando em Minas Gerais

Dr. Roberto complementou, ainda, divulgando como seria a etapa para o retorno do jogador aos gramados: “Inicialmente serão movimentos mais simples, trotes e corridas e, eventualmente, retornará ao campo. Planejamos iniciar esse processo a partir do 5º mês pós-cirurgia.”, revelou.

Em 2023, Pedro Rocha disputou nove partidas e marcou um gol. No geral, são 22 confrontos, balançando a rede por quatro oportunidades e contribuiu com quatro assistências. Seu vínculo com o Tricolor do Pici vai até o final do ano.