Boeck comenta situação de Schappo: "Não é fácil ser jogador do Fortaleza"

Contratado antes do início da Série A, o zagueiro Bernardo Schappo, do Fortaleza, ainda não estreou com a camisa do clube, fato esse que vem sendo contestado por alguns torcedores. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio OPOVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 15, o ex-goleiro, e agora Assessor Executivo de Futebol do Leão, Marcelo Boeck, falou sobre a situação do defensor.

De acordo com Boeck, Bernardo segue em ritmo de adaptação à rotina do clube: “Ele passou sete, oito anos somente no Ituano. É uma atmosfera totalmente diferente. Não é fácil ser jogador do Fortaleza hoje em dia. Na Europa, acontece muito do jogador jovem passar seis ou sete meses, até um ano de uma maturação para então ser lançado”, pontuou.

O executivo, no entanto, deixou claro que Schappo, naturalmente, deve ter oportunidades: “Nós vimos qualidade nele (Schappo), por isso contratamos e fizemos um contrato longo. Ele está passando por esse momento de evolução, adaptação. Eu entendo perfeitamente o anseio da torcida, mas temos que ver os dois lados. O Titi está muito bem, é um jogador de hierarquia dentro do plantel, mas o Schappo vai poder jogar no momento certo”, afirmou.