"A gente não pode errar", diz Boeck sobre busca de substituto de Moisés

Assessor executivo do Fortaleza, ex-jogador ressaltou em entrevista ao Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, que atuação do Fortaleza no mercado da bola deve ser direta

Assessor executivo do Fortaleza, Marcelo Boeck falou no programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, sobre a atuação do Tricolor do Pici no mercado da bola. A próxima janela de transferência irá abrir no dia 3 de julho e irá até 2 de agosto. Para essa etapa, o ex-goleiro e ídolo do clube detalhou que o Fortaleza já possui alguns nomes sendo trabalhados, mas que a meta do Leão é ser minimalista em quantidade, mirando em qualidades específicas.

"Não adiantar entupir dentro do Fortaleza de jogadores, pois essa conta vem pra esse ano e para os próximos. Muitas vezes os torcedores marcam a gente em tudo que é jogador, muitas vezes o jogador tá livre no mercado, mas será que o Fortaleza precisa desse jogador pra essa posição específica? Esse jogador ocuparia o lugar de quem? Pois temos que trazer atletas a mais do que já temos em termos de qualidade. Nesse mercado, temos muitos nomes sendo trabalhados e vamos trazer posições específicas e em quantidade específica", acentuou o executivo.

Com relação aos nomes — que não foram revelados — e posições, Boeck pontuou a dificuldade que há no mercado brasileira em buscas por laterais e por centroavantes camisa 9.

"A gente tem vários nomes e tem posições que são difíceis no mercado. (...) Hoje, no Brasil, lateral é difícil. Estamos indo atrás, mas lateral é muito difícil. Ter um centroavante número 9 mesmo é difícil. A posição especificamente do Moisés é difícil e a gente também não pode errar", destacou ele, que também frisou a presença de Pedro Rocha no elenco, hoje lesionado.

"Lembrando também que faltam alguns meses, mas temos o Pedro Rocha que, se Deus quiser, também volta bem pela qualidade que ele já demonstrou e a gente sabe que ele tem", concluiu.

Poderio do Fortaleza no mercado da bola

Dentro do assunto mercado da bola, Marcelo Boeck salientou as vendas exitosas que o Fortaleza fez. O executivo apresentou os exemplos das saídas de David e Moisés para destacar que o clube também tem feito aquisições pensando em projeções.

"Acho importante pontuar que o David, quando veio pro Fortaleza, era um jogador que a gente fez uma aquisição e uma projeção. Vendemos ele por mais que o dobro. Assim, Moisés é um caso mais emblemático ainda. Estamos criando uma forma dentro do Fortaleza que, em pouco tempo, vai chegar jogadores de renome, que todo mundo sonha e em patamares financeiros que o clube possa manter e contratar. O mais importante não é contratar, é pagar e podemos manter em dia. E esses jogadores vão querer vir pro Fortaleza. Não é só o Fortaleza que vai querer eles, por tudo que envolve", falou.