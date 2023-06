Fortaleza aposta em pausa da Data Fifa para se recuperar ofensivamente

Tricolor do Pici possui o segundo melhor ataque do Brasil em 2023, porém, acumula sequência de três jogos sem balançar as redes adversárias

Em 42 partidas no ano, 83 gols. Esse é o desempenho ofensivo do Fortaleza em 2023, fazendo com que o Tricolor tenha o posto de segundo melhor ataque do Brasil, atrás apenas do Sport. No entanto, fazendo um recorte dos últimos quatro jogos, o número cai consideravelmente

Nesse período, o Leão balançou as redes apenas em uma oportunidade. Diante do Palmeiras, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Lucero marcou na vitória por 1 a 0, que não foi suficiente para evitar a eliminação. Depois disso, já são três confrontos em que o clube sai zerado. Coincidentemente, desses embates, dois foram marcados por derrotas - para Estudiantes de Mérida e Botafogo.

O grande responsável pela alta efetividade do Fortaleza na temporada é o atacante Thiago Galhardo, autor de 14 tentos para a equipe do Pici. Após o último revés na Série A, fora de casa, para o alvinegro carioca, o camisa 91 comentou sobre a atual fase vivida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Isso é estranho, né? O Fortaleza é uma equipe que marca bastante gols, que cria mais. O problema não é nem fazer, e sim criar. Nós criamos pouco hoje, fomos pouco efetivos. Na última partida nós criamos e não fomos efetivos. Então é nos cobrar internamente”, pontuou o atleta.

Sobre o assunto Galhardo cita falta de efetividade do Fortaleza e avalia momento ofensivo do time

Fortaleza é dominado e perde para o líder Botafogo na Série A

De certa forma, os números da linha de frente leonina apresentaram sua queda no mesmo momento em que Moisés, um dos principais destaques do time, se transferiu para o Cruz Azul, do México. Ainda sim, em 19 participações, deixou sua marca por cinco oportunidades e contribuiu com duas assistências.

Juan Pablo Vojvoda, treinador do Tricolor do Pici, destacou a relevância que o ponta-esquerda tinha no grupo: “É uma verdade (falta do Moisés). Ele, para nós, ajudava muito, mas temos que encontrar a solução e eu sou o primeiro para a saída do Moisés. Ou trocamos o jogador, ou propomos uma estratégia diferente”, afirmou o argentino.

Nesse cenário, a pausa de 10 dias para a Data Fifa chega em ótimo momento para o escrete vermelho-azul-e-branco. O time só volta a campo no dia 21 de junho, quando enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada da Série A. Galhardo relatou a importância desse tempo para o elenco se recuperar da maratona de duelos: “Esse descanso agora é muito bom para a cabeça, são seis meses de trabalho intenso e será bom para a gente recuperar o fôlego”, disse o jogador.

Quem concorda com o goleador leonino no ano, é Vojvoda. Depois da derrota no Brasileiro para o Botafogo, o técnico destacou que a parada servirá para revigorar fisicamente e mentalmente os jogadores:”Temos que aproveitar (data Fifa) para limpar nossa cabeça e descansar o físico dos atletas. Nós somos o time que mais entrou em campo no Brasil, mas isso não pode ser desculpa para quando o formos mal ou quando não tivermos o funcionamento que pretendemos. Então é aproveitar esse tempo para descansar e encontrar soluções”, pontuou o comandante tricolor.

Quando retornarem da paralisação, os tricolores precisam superar dois desafios que estão incomodando o torcedor. O primeiro é voltar a marcar, o outro é triunfar fora de casa, algo que não ocorre há seis confrontos, sendo o último ainda em abril. Além disso, o retorno será próximo a abertura da janela de transferências, onde o Fortaleza deve buscar reforços pontuais.