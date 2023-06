Ataque do Fortaleza passou em branco em seis dos últimos dez jogos

Apesar de ser dono do segundo melhor ataque do Brasil com 83 gols marcados, o Fortaleza não vive boa fase ofensiva na temporada. Isso porque o ataque do Leão do Pici não balançou as redes em seis dos últimos dez jogos que disputou.

Em oscilação, o time tricolor caiu de rendimento e amarga três jogos sem vencer, além de não conseguir marcar gols em nenhuma dessas partidas. São duas derrotas, para Estudiantes de Mérida e Botafogo, e um empate com o Bahia.

Um dos principais nomes do Tricolor, o atacante Thiago Galhardo avaliou o momento ofensivo da equipe como "estranho" e revelou que o elenco vai se cobrar internamente. Além disso, também comentou sobre a baixa efetividade.

"Isso é estranho, né? O Fortaleza é uma equipe que marca bastante gols, que cria mais. O problema não é nem fazer, e sim criar. Nós criamos pouco hoje, fomos pouco efetivos. Na última partida nós criamos e não fomos efetivos. Então é nos cobrar internamente", comentou.

Dos últimos dez jogos, o Leão não marcou contra São Paulo, Grêmio e Palmeiras, além dos duelos já citados anteriormente. A fase ruim também coincide com a saída do atacante Moisés, um dos principais jogadores do time, que se transferiu para o Cruz Azul do México.



Confira os dez últimos jogos do Fortaleza:

Fortaleza 0x0 São Paulo

Grêmio 0x0 Fortaleza

Palmeiras 3x0 Fortaleza

América-MG 2x1 Fortaleza

Fortaleza 3x2 San Lorenzo

Fortaleza 2x0 Vasco

Fortaleza 1x0 Palmeiras

Fortaleza 0x0 Bahia

Estudiantes de Mérida 1x0 Fortaleza

Botafogo 2x0 Fortaleza