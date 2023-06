Fortaleza sofre nova derrota para o América e não conquista acesso para Série A-1

Pelo quarto ano seguido, o sonho do acesso bateu na trave para as meninas do Leão. No CT Ribamar Bezerra. a equipe foi novamente derrotada para o América-MG e ficou pelo caminho

O sonho do acesso do Fortaleza para a Série A-1 do Campeonato Brasileiro Feminino foi, mais uma vez, adiado. Jogando no CT Ribamar Bezerra, as Leoas foram novamente derrotadas pelas as meninas do América-MG, dessa vez, por 2 a 0. Na ida, as mineiras haviam vencido por 2 a 1.



Esse é o quarto ano seguido que o clube cearense desperdiça a chance de ir para a elite do futebol feminino. Em 2020, foi eliminado para o Bahia. Já em 2021 caiu para o Cresspom-DF. Na última temporada, o algoz foi o Real Ariquemes-RO.

O jogo

As meninas do Leão sabiam da importância histórica que o embate tinha para a história do futebol feminino tricolor e cearense. Afinal, o acesso não era uma meta que vinha sendo idealizada apenas em 2023, e sim, de outros anos, após seguidas frutrações.

Com a desvantagem no placar, após terem sido derrotadas por 2 a 1 em Belo Horizonte, no último sábado, 3, as Leoas sabiam que a tarefa seria difícil, até porque, do outro lado, o América Mineiro era um forte oponente. Até por isso, as jogadoras do tricolor mostraram enorme dificuldade em conseguir criar oportunidades no decorrer da etapa inicial.

Nas poucas chances que tiveram, esbarravam na excelente marcação americana ou na goleira Leticia Bussato. A tensão começava a tomar conta das atletas, já que o tempo passava e o placar não conseguia ser alterado.

A situação se agravou ainda mais aos 26 minutos. Em chute de fora da área da atleta Silvani, a bola desviou em Karen, do Fortaleza, tirando a goleira da Kivia do lance e o clube mineiro marcou seu primeiro gol no CT Ribamar Bezerra.

Nesse cenário, o Leão precisava marcar dois gols para levar aos pênaltis, ou vencer por 3 a 1 para conquistar a vaga no tempo regulamentar. Porém, o time pouco criou para chegar ao números de tentos necessários e viu o adversário tomar as rédeas do duelo.

A partida foi para o intervalo e a expectativa do torcedor do Fortaleza era que a postura da equipe alterasse. No entanto, nada foi visto no gramado. O América seguiu forte na marcação e refutava as subidas de ataques das Leoas.

O segundo tempo foi marcado por muitas paralisações devido a lesões. Esse panorama foi confortável para o América, já que possuía ampla vantagem e concretizava seu ingresso à Série A-1. O Fortaleza começou a ficar nervoso e não conseguia superar as adversidades impostas pelas mineiras.

Nos instantes finais, o América se aproveitou de um descuido tricolor e chegou aos 2 a 0, liquidando a fatura em Maracanaú.

Na fase de grupos, o clube foi líder do Grupo B e encerrou de forma invicta na chave, com cinco vitórias e dois empates em sete confrontos, terminando com 17 pontos. No entanto, os números positivos não foram suficientes para o elenco chegar ao objetivo principal da modalidade em 2023..