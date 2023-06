Elenco do Fortaleza recebe três dias de folga durante Data FIFA

O elenco do Fortaleza foi liberado pela comissão técnica e só se reapresenta na quarta-feira, 14, para iniciar os trabalhos visando o jogo contra o Cruzeiro, no próximo dia 21 de junho.

A folga dada aos atletas ocorre após o time disputar 16 partidas no intervalo de 49 dias. O descanso pôde ser concedido devido a Data FIFA, já que as equipes brasileiras terão um intervalo sem jogos.

O Tricolor do Pici passará dez dias sem entrar em campo, tempo necessário para “recuperar o fôlego” e retornar com bom nível para as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

“Esse descanso agora é muito bom para a cabeça, são seis meses de trabalho intenso e será bom para a gente recuperar o fôlego", disse o atacante Thiago Galhardo.

A reapresentação tricolor será na tarde desta quarta-feira. Sendo assim, o Fortaleza deve ter cerca de uma semana para se preparar visando o duelo diante da Raposa. Os times se enfrentam no dia 21, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada da Série A.