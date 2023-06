Fortaleza faturou R$14,5 milhões em competições internacionais em 2023

Na Sul-Americana, até o momento, o Tricolor do Pici já garantiu US$ 1,850 milhão (cerca de R$ 9,07 milhões na cotação atual)

O Fortaleza já arrecadou quantia milionária em competições internacionais em 2023. Com a participação na Copa Sul-Americana e na fase preliminar da Libertadores, o Leão já faturou aproximadamente R$ 14,5 milhões (US$ 2,950 milhões). Com isso, o clube está próximo de alcançar a marca prevista no orçamento deste ano em torneios continentais, que é de R$15 milhões.



Na Sul-Americana, o Tricolor do Pici já garantiu US$ 1,850 milhão (cerca de R$ 9,07 milhões na cotação atual). O escrete vemelho-azul-e-branco assegurou US$ 900 mil (cerca de R$ 4,4 milhões) por participação na fase de grupos.



O clube recebeu, até o momento, US$ 400 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) por vitórias conquistadas na competição. O time comandado por Vojvoda soma quatro triunfos: San Lorenzo, Palestino e Estudiantes de Mérida (2x). A vaga nas oitavas de final garantiu US$550 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) aos cofres leoninos.



Já na fase preliminar da Libertadores, o Fortaleza arrecadou US$ 1,1 milhões (cerca de R$ 5, 4 milhões), sendo US$500 mil na Fase 2 e US$ 600 mil na Fase 3. O Leão superou o Deportivo Maldonado na segunda etapa e foi eliminado pelo Cerro Porteño na fase seguinte.

Confira quanto o Fortaleza faturou em competições internacionais em 2023:



Fase 2 (Libertadores): US$ 500 mil - (cerca de R$ 2,4 milhões)

Fase 3 (Libertadores): US$ 600 mil - (cerca de R$ 2,9 milhões)

Fase Grupos (Sul-Americana): US$ 900 mil - (cerca de R$ 4,4 milhões)

Vitórias fase de grupos (Sul-Americana): US$ 400 mil - (cerca de R$ 1,9 milhão)

Oitavas (Sul-Americana): US$ 550 mil - (cerca de R$ 2,7 milhões)



Com informações de Thiago Minhoca