Fortaleza mantém promoção de ingressos para jogo contra o Bahia, pela Série A

O Leão do Pici recebe o Esquadrão na tarde deste sábado, 3, na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A. As entradas custam a partir de R$ 10,00

Embalado pela vitória sobre o Palmeiras, apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Fortaleza espera contar novamente com uma Arena Castelão lotada no jogo deste sábado, 3, contra o Bahia, pela nona rodada da Série A do Brasileirão. O clube, então, manteve a promoção no valor dos ingressos, que já estão sendo comercializados.

Para os torcedores que quiserem assistir ao jogo nos setores Inferior Sul e Norte do Gigante da Boa Vista, os ingressos estão com o valor promocional de R$ 10,00 (meia) e R$ 20,00 (inteira). Eles podem podem ser adquiridos através do site do Leão Tickets ou nas lojas oficiais do Leão do Pici.

Sobre o assunto Fortaleza atinge meta de vendas na temporada com saída de Moisés

Vojvoda superou Rogério Ceni em números de vitória com o Fortaleza

Vojvoda lamenta saída de Moisés e despista sobre contratações: "Confio nos jogadores"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estes preços se estendem aos acompanhantes dos sócios-torcedores do Fortaleza, mas apenas para o setor Superior Sul do estádio. Veja abaixo os valores dos ingressos para o duelo contra o Bahia, marcado para às 16 horas deste sábado:

Inferior Sul: R$ 10,00 (meia) | R$ 20,00 (inteira)



Inferior Norte: R$ 10,00 (meia) | R$ 20,00 (inteira)



Superior Sul: R$ 50,00 (meia) | R$ 100,00 (inteira)



Superior Sul (acompanhante do sócio-torcedor): R$ 10,00 (meia) | R$ 20,00 (inteira)



Superior Central: R$ 20,00 (meia) | R$ 40,00 (inteira)



Setor Especial: R$ 35,00 (meia) | R$ 70,00 (inteira)



Bossa Nova: R$ 30,00 (meia) | R$ 60,00 (inteira)



Setor Premium: R$ 100,00 (meia) | R$ 200,00 (inteira)



Superior Norte (Visitante): R$ 50,00 (meia) | R$ 100,00 (inteira)

O check-in para os associados do clube também está disponível. Basta acessar ao site do Sócio Fortaleza para garantir presença no duelo de tricolores.

A fim de atender crianças de até 11 anos, o Fortaleza também possui o “Cartão de Gratuidade Clube da Garotada”. A medida vale para todos os torcedores, sejam eles sócios ou não. O cadastro e retirada das carteirinhas podem ser feitos pelos pais ou responsáveis nas lojas do Pici ou Conceito, no bairro Aldeota.

Em dia de jogo, o Leão disponibiliza pontos de apoio, localizados na esplanada da Arena Castelão e na bilheteria do setor Premium, para realizar a retirada de uma pulseira, que servirá como ingresso para as crianças. A entrada será destinada ao mesmo setor do responsável.