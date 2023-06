Vojvoda lamenta saída de Moisés e despista sobre contratações: "Confio nos jogadores"

Vendido pelo Fortaleza ao Cruz Azul, do México, por R$ 24,5 milhões, Moisés já não atuou diante do Palmeiras na vitória por 1 a 0 desta quarta-feira, 31, que culminou na eliminação da Copa do Brasil. Após o jogo, em entrevista coletiva, Vojvoda lamentou a saída do atleta, mas afirmou que no elenco tem jogadores que vão responder à altura.

“É um jogador importante, que vamos sentir sua ausência. Mas é um bom negócio para o clube e para o crescimento do jogador também. Ele estava também com vontade de aproveitar essa oportunidade de jogar no exterior. Queria contar com ele até o fim do ano, mas não foi possível. Dentro do elenco temos jogadores que podem jogar nessa posição e vão responder também.”

Ao ser indagado sobre possíveis contratações, Vojvoda despistou. O técnico argentino optou por valorizar os atleta que já estão no elenco e reafirmou a confiança que possui em cada um deles.

“Eu confio muito nos jogadores que tenho. Muito. Em cada um deles. Os que vierem vão ajudar. Não tenho dúvida disso. Mas estou muito agradecido e vou continuar exigindo a cada um dos jogadores que, neste momento, estão no elenco. Eles fizeram uma grande partida e eles, principalmente, são os que vão ajudar daqui para o fim do ano. Que vão vir jogadores, é possível. Mas nossa obrigação agora é sábado.”

A despedida de Moisés não foi da forma que o torcedor esperava. O atacante esteve na Arena Castelão, mas ficou apenas nas arquibancadas, onde distribuiu autógrafos e fotos para os fãs. Vojvoda, no entanto, afirmou que teve uma conversa com o atleta sobre a possibilidade dele atuar por dez minutos contra o Palmeiras.

“Eu falei ontem com Moisés. Perguntamos como estava a cabeça para jogar dez minutos. E bom, ele foi muito sincero. Agradeço também todo o tempo que ele esteve conosco, porque nos ajudou muito com gols, com esforço. Ele também ajudou a levantar a torcida. Mas são diferentes jogadores. Isso já havia acontecido com Pikachu, que preferiu jogar. Moisés, nesse caso, era uma situação similar, mas havia outras questões envolvidas nessa negociação. Eu sempre respeito a vontade do jogador. O torcedor tem que agradecer. O clube recebeu um benefício importante, quanto ao econômico. Uma boa venda.”