Fortaleza atinge meta de vendas na temporada com saída de Moisés

O Cruz Azul, do México, comprou o jogador junto ao Leão por R$ 24,5 milhões. Essa foi a maior venda da história do futebol nordestino

Com a venda de Moisés para o Cruz Azul, do México, por R$ 24,5 milhões, o Fortaleza bateu a meta que havia sido estabelecida no começo da temporada para a venda de jogadores. Ao todo, foram R$ 30 milhões com a saída de atletas.



Até então, o clube projetava arrecadar R$ 17 milhões com a transferências de jogadores. Somente o que foi ganho com Moisés já abateu esse preço, além de que se tornou a maior venda da história do futebol nordestino.

Fora a saída do ponta, o escrete vermelho-azul-e-branco já havia faturado R$ 5,5 milhões com as saídas de Robson (2,2 milhões de reais), Depietri (2,3 milhões de reais) e Júnior Santos (1 milhão de reais).



Vale ressaltar que, desse montante, o Tricolor não divulgou a parte destinada a Ponte Preta-SP, que vendeu 9% daquilo que possuía de Moisés.



