Fortaleza encerra jejum de cinco jogos sem vitórias com triunfo sobre o San Lorenzo

Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu a equipe do San Lorenzo-ARG por 3 a 2 nesta quarta-feira, 24, em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols de Gonzalo Luján (contra), Silvio Romero e Yago Pikachu garantiram a classificação do Leão aos playoffs do torneio, mas também ajudaram a quebrar um jejum de cinco jogos sem vencer do Tricolor.

O último triunfo do time de Vojvoda havia sido justamente pela competição internacional, quando bateu o Estudiantes de Mérida-VEN por 6 a 1. Desde então, tinham sido três empates (contra Corinthians, São Paulo e Grêmio) e duas derrotas (diante de Palmeiras e América-MG)

Vitória e classificação garantida

Para além de encerrar a sequência negativa, a noite marcou o avanço do escrete vermelho-azul-e-branco para a fase de playoffs do certame. A situação, no entanto, pode melhorar.

Basta que o Palestino-CHI não vença o Estudiantes de Mérida, nesta quinta-feira , 25, que o Leão se assegura nas oitavas de final de forma antecipada.