Fortaleza já faturou quase R$ 2 milhões com vitórias na Sul-Americana

Com vitória diante do San Lorenzo, Tricolor manteve os 100% de aproveitamento e chegou a arrecadação milionária

Pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu o San Lorenzo-ARG pelo placar de 3 a 2. A partida ganhou ares de emoção especialmente no segundo tempo, quando a equipe teve uma queda de rendimento. Porém, na etapa final, o gol de pênalti marcado por Yago Pikachu selou o triunfo tricolor que rendeu dinheiro aos cofres do clube.

Isso porque no torneio, a cada vitória na fase de grupos um time recebe o valor de US$ 100 mil (R$ 496 mil na cotação atual). 100% na competição, o Leão já arrecadou US$ 400 mil (R$ 1,98 milhão).





Vitórias do Fortaleza na Sul-Americana

1ª rodada - Fortaleza 4 x 0 Palestino-CHI

2ª rodada - San Lorenzo 0 x 2 Fortaleza

3ª rodada - Fortaleza 6 x 1 Estudiantes-VEN

4ª rodada - Fortaleza 2 x 1 San Lorenzo

Além desse montante, a equipe do Pici irá receber US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) pela participação na fase de grupos do certame.

Veja as cotas da Copa Sul-Americana

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 496 mil) por vitória

Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,48 milhões)

Oitavas de final: US$ 550 mil (R$ 2,72 milhões)

Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 2,97 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,96 mihões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,92 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24, 8 milhões)