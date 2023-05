Fortaleza x San Lorenzo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e San Lorenzo se enfrentam hoje, quarta, 24 de maio (24/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Se o Leão fizer a parte dele e vencer hoje, pode ser premiado amanhã e garantir até mesmo a liderança da chave caso o Palestino-CHI tropece diante do Estudiantes de Mérida-VEN, em jogo realizado na Venezuela. Com a primeira colocação assegurada, o Tricolor estaria com vaga confirmada direto nas oitavas de final, o que lhe pouparia duas datas no calendário (as dos playoffs).



É justamente por isso que o técnico Juan Pablo Vojvoda deve colocar força máxima em campo, mesmo tendo um jogo da Série A no sábado, 21, contra o Vasco, em que ele precisa voltar a vencer para encerrar um jejum de quatro partidas na competição nacional. A ideia é resolver logo a situação na Sul-Americana, até porque os dois últimos jogos da fase de grupos serão realizados fora de casa. (Com Brenno Rebouças)



Fortaleza x San Lorenzo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN 4: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Fortaleza x San Lorenzo

Escalação provável

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Calebe, Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda

San Lorenzo

3-4-3: Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez, G. Campi; Luján, Elías, A. Martegani e Braida (Tomás Silva); Vombergar, Bareiro e Cerutti (Leguizamón). Téc: Rubén Insua

Quando será Fortaleza x San Lorenzo

Hoje, quarta, 24 de maio (24/05), às 19 horas

Onde será Fortaleza x San Lorenzo

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará