Audax Italiano x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Audax Italiano e Santos se enfrentam hoje, quarta, 24 de maio (24/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O técnico Odair Hellmann irá poupar alguns jogadores devido a grande sequência de jogos. Os meias Dodi e Lucas Lima, preservados, nem sequer viajaram com o grupo.

O volante Sandry, fazendo atividades sem contato com o restante do elenco, e os atacantes Lucas Braga, com uma concussão, e Mendoza, com desconforto na coxa, completam a lista de desfalques.

Em compensação, Soteldo está de volta. O atacante venezuelano está recuperado de uma lesão muscular na coxa. O meia Ed Carlos, o lateral esquerdo Lucas Pires e o zagueiro Messias também estão relacionados.

Do outro lado, o Audax Italiano vive boa fase. Nas últimas seis partidas, o clube somou cinco vitórias e apenas uma derrota. (Com Gazeta Esportiva)



Audax Italiano x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Audax Italiano x Santos

Escalação provável

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Nicolás Fernández, Oliver Rojas, Diego Monreal e Sebastián Pereira; Esteban Matus, Matías Sepúlveda e Marco Collao; Gonzalo Ríos, Gonzalo Sosa e Luis Riveros.

Santos

João Paulo; Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Deivid Washington e Soteldo

Quando será Audax Italiano x Santos

Hoje, quarta, 24 de maio (24/05), às 21 horas

Onde será Audax Italiano x Santos

Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI)