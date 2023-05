Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 24 de maio (24/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Depois de virar dúvida por conta do choque de cabeça com Lucas Lima no clássico contra o Santos, Gustavo Gómez treinou normalmente — de máscara de proteção — e deve ir a campo. Assim sendo, a tendência é que o técnico Abel Ferreira utilize força total para o duelo contra o Cerro Porteño — mesmo em meio a uma verdadeira maratona de jogos.

Pelo lado do Cerro Porteño, é vencer ou vencer. A equipe de Facundo Sava precisa do triunfo para seguir sonhando com a classificação — uma derrota pode prejudicar, até mesmo, as chances de avanço para a Sul-Americana com a terceira colocação.

O técnico da equipe não deve ter desfalques para o duelo contra o Palmeiras. O Cerro é o atual vice-líder do Campeonato Paraguaio, com 37 pontos. Apesar da boa campanha e de ter o melhor ataque da competição (35 gols), o mau momento recente — não triunfa há três partidas —, além da distância para o campeão Libertad (10 pontos) e a fase defensiva (sofreu gol nos últimos 5 jogos) pesam contra. (Com Gazeta Esportiva)



Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo



: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Cerro Porteño x Palmeiras

Escalação provável

Cerro Porteño

Jean; Alexis Fariña, Juan Patiño, Eduardo Brock e Leonardo Rivas; Braian Samudio, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal, Enzo Giménez e Claudio Aquino; Antonio Galeano

Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu (Bruno Tabata), Artur e Rony.

Quando será Cerro Porteño x Palmeiras

Hoje, quarta, 24 de maio (24/05), às 19 horas

Onde será Cerro Porteño x Palmeiras

Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai