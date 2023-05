Argentinos Juniors x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Argentinos Juniors e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 24 de maio (24/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Corinthians vive momento conturbado, sem vencer uma partida há sete jogos somando todas as competições. No último final de semana, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Flamengo e se manteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos conquistados.

A situação na Libertadores é delicada. O Timão está na terceira colocação do grupo E, com três pontos, e vem de duas derrotas na Neo Química Arena. Após vencer o Liverpool-URU na estreia, o Corinthians perdeu para o Argentinos Juniors (0 a 1) e para o Independiente del Valle (1 a 2) em Itaquera.

A equipe argentina, por sua vez, também não vive grande momento. Apesar de liderar a chave na Libertadores com sete pontos, o time comandado por Gabriel Milito venceu um dos últimos seis jogos na temporada. Na última rodada da liga nacional, o Argentinos Juniors perdeu por 1 a 0 para o Boca Juniors, em casa. (Com Gazeta Esportiva)



Argentinos Juniors x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Argentinos Juniors x Corinthians

Escalação provável

Argentinos Juniors

Arias; Kevin, Torren, Gonzalez (Di Cesare); Cabrera, Alan Rodriguez, Moyano, Montiel; Metilli, Verón e Heredia (Ávalos).

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Paulinho, Fausto, Maycon, Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Argentinos Juniors x Corinthians

Hoje, quarta, 24 de maio (24/05), às 21h30min

Onde será Argentinos Juniors x Corinthians

Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG)