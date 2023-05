Ñublense x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ñublense e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 24 de maio (24/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio de Concepción, em Concepción, no Chile, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Como já se tornou uma situação crônica na temporada, o Rubro-Negro terá vários desfalques para o duelo no Chile. Expulso na última partida, o lateral Wesley cumprirá suspensão automática. O uruguaio Guillermo Varela está à disposição, mas encontra-se há várias semanas sem entrar em campo e está sem ritmo de jogo.

Outros jogadores que não seguiram com a delegação para o Chile foram o lateral Matheuzinho, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Marinho e Bruno Henrique. Já o meia Arrascaeta e o zagueiro Léo Pereira embarcaram mas, por conta de dores musculares, são dúvidas.

Flamengo e Ñublense se enfrentaram no dia 19 de abril, no Maracanã. A equipe de Jorge Sampaoli, que estreou naquela partida, venceu por 2 a 0 com certa facilidade. De lá para cá, os chilenos entraram em campo em seis oportunidades e têm um histórico de três vitórias, um empate e duas derrotas. Pela Libertadores, venceram em casa o Aucas-EQU na última rodada, por 2 a 1, de virada. (Com Gazeta Esportiva)



Ñublense x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta



: canal de TV aberta Paramount+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Ñublense x Flamengo

Escalação provável

Ñublense

Nicola Pérez, Cerezo, Rafael Caroca e Zalazar; Rebolledo, Lorenzo Reyes, Juan Leiva, Manuel Rivera e Campusano; Bayron Oyarzo (Vilches) e Patricio Rubio.

Flamengo

Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Victor Hugo); Pedro e Gabriel Barbosa.

Quando será Ñublense x Flamengo

Hoje, quarta, 24 de maio (24/05), às 21h30min

Onde será Ñublense x Flamengo

Estádio de Concepción, em Concepción, no Chile