João Ricardo espera grande público diante do San Lorenzo e projeta duelo: "Jogo pegado"

O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 22, no Pici. Na oportunidade, o camisa 1 tricolor projetou a partida diante do San Lorenzo, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

“A gente espera um jogo muito difícil. Lá (Argentina), foi decidido nos últimos minutos e aqui não esperamos algo diferente. Um jogo pegado, sabemos como são os times argentinos, gostam do duelo físico”, comentou.

As equipes se enfrentam na quarta-feira, 24, às 19 horas, na Arena Castelão. Diante de um duelo tão importante, o arqueiro também ressaltou sua confiança no time e espera casa cheia no Gigante da Boa Vista.

“Nós temos muita confiança de que vamos sair dessa fase negativa no jogo de quarta. Esperamos um grande público, uns 45 mil, para, quem sabe, comemorar a classificação”, disse.



Sequência negativa

Contra o time argentino, inclusive, o Leão do Pici pode encerrar uma sequência de jogos sem vitória. A equipe leonina não vence há cinco partidas e acumula duas derrotas consecutivas.

“Estamos cientes de que não fizemos grandes jogos, mas é erguer a cabeça. O campeonato é longo. Tentar corrigir os erros para não cometer mais”, comentou João.

Próximos jogos no Castelão

Durante a coletiva, João Ricardo ainda avaliou as próximas partidas do Fortaleza na temporada. Após maratona de jogos como visitante, o time tricolor disputará quatro jogos seguidos na Arena Castelão.

“Acho que vai ser muito benéfico esses quatro jogos em casa. Acho que vamos conseguir elevar o patamar mais ainda. Vamos manter o foco e determinação para buscar as vitórias.”