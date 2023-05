Fortaleza disputa três jogos por diferentes competições nos próximos nove dias

Partidas do Leão por Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil serão disputadas na Arena Castelão

O Fortaleza inicia nesta segunda-feira, 22, a preparação para o duelo diante do San Lorenzo. Pela Copa Sul-Americana, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 19 horas, na Arena Castelão. O embate abre uma sequência de três jogos que o Tricolor do Pici fará por três competições diferentes nos próximos nove dias.

Após enfrentar o 'El Ciclón', o Leão recebe o Vasco pela Série A do Brasileirão. A partida ocorre no sábado, 27, às 16 horas, também na Arena Castelão. A sequência será finalizada na quarta-feira seguinte, 31, quanto o grupo comandado por Vojvoda recebe o Palmeiras pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O embate ocorre às 19 horas, novamente no Gigante da Boa Vista.

Diante do Verdão, por ter perdido por 3 a 0 o primeiro jogo, o Tricolor precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por quatro ou mais gols, o Leão avança direto para as quartas de final.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Próximos jogos do Fortaleza