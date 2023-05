Fortaleza empata sem gols com o São Paulo no Castelão e deixa G-4 da Série A

Tricolor do Pici não conseguiu repetir atuações das últimas partidas e ficou no zero com o clube paulista

O Fortaleza empatou sem gols com o São Paulo na noite desta quinta-feira, 11. Em jogo da quinta rodada da Série A, o Leão do Pici não conseguiu balançar as redes diante do seu torcedor, na Arena Castelão.

Com o resultado, o Tricolor de Aço deixa o G-4 da tabela de classificação e agora ocupa a sexta colocação com nove pontos. Na próxima rodada, a equipe leonina enfrenta o Grêmio, no domingo, 14, em Porto Alegre (RS).



O jogo

Jogando diante do seu torcedor, o Fortaleza iniciou a partida com uma postura ofensiva. Aos seis minutos, o Leão teve sua primeira chance no jogo com Pikachu em finalização perigosa próximo ao gol adversário. Três minutos depois, Guilherme cabeceou no travessão e quase abriu o placar no Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, após a pressão inicial, o time de Vojvoda não conseguiu agredir a defesa paulista com a mesma intensidade. Com isso, o São Paulo começou a trocar mais passes, tendo maior posse de bola, e o jogo ficou concentrado no meio-campo até o fim da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, a equipe leonina teve duas boas chances com Caio Alexandre e Silvio Romero, mas sem sucesso. Com os times pouco produtivos, a partida começou a ganhar destaque pelas expulsões.

Aos 16 minutos, Brítez, que já tinha cartão amarelo, deixou o campo mais cedo após cometer falta em Calleri. Aos 24, foi a vez do São Paulo também perder um jogador. Rodrigo Nestor, que estava amarelado, fez falta em Titi e foi expulso.

A grande chance da segunda etapa ocorreu com Calebe aos 36 minutos. Na oportunidade, o camisa 27 chutou cruzado, mas Rafael fez grande defesa para evitar o gol do Leão. O time cearense até tentou marcar o gol salvador nos minutos finais do jogo, mas esbarrou novamente na defesa paulista. Com isso, a partida terminou empatada em zero a zero.