Em jogo movimentado, Fortaleza empata com Grêmio fora de casa pela Série A

Com o resultado, o clube do Pici chega a dez pontos na tabela da classificação do certame

O Fortaleza garantiu um ponto fora de casa contra o Grêmio na Série A do Brasileirão. Apesar do jogo movimentado e com grandes chances para ambas as equipes, o duelo disputado neste domingo, 14, em Porto Alegre, terminou sem gols. Com o resultado, o clube do Pici chega a dez pontos na tabela de classificação e segue invicto no certame.



O Tricolor do Pici, agora, terá outro adversário difícil, desta vez pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Palmeiras. O duelo acontece na próxima quarta-feira, 17, às 19 horas, no Allianz Parque, pela ida das oitavas de final da competição. Pelo Campeonato Brasileiro, os comandados de Vojvoda entram em campo no sábado, 20, diante do América-MG, no Castelão.

O jogo



Nos minutos iniciais, o Fortaleza viu o Grêmio assumir as ações ofensivas da partida. A primeira grande chance de gol aconteceu ainda aos 3 minutos de jogo e saiu dos pés de Vina. Após bela jogada, a bola sobrou para o camisa 11 chutar colocado. João Ricardo com a ponta dos dedos fez grande defesa para evitar o tento do Imortal.



Na sequência, foi a vez do Tricolor do Pici ameaçar a meta de Gabriel Grando. O chute de Romarinho parou na defesa do time gaúcho. O Leão continuava tentando criar oportunidades de perigo, mas esbarrava no setor defensivo bem postado do adversário. Outra boa chegada no confronto saiu novamente pelo lado gremista. Suárez tentou jogada individual na área, mas foi travado na finalização. Na sobra, porém, Pepê chutou forte de longe, a bola desviou e saiu pela linha de fundo.



Em um jogo lá e cá, o time de Vojvoda chegou com perigo em finalização de Lucero. Após jogada em profundidade pelo lado direito, Calebe cruzou na cabeça do centroavante, que mandou para fora. Nos minutos seguintes, apesar da posse de bola permanecer mais com o time gaúcho, os comandados de Vojvoda pressionaram e criaram oportunidades claras de gol em jogadas do lateral Pacheco e do camisa 27 tricolor.



Na volta do intervalo o panorama do embate permaneceu o mesmo. Com mais posse de bola, os donos da casa criavam as melhores chances, e o Fortaleza respondia, principalmente, com o trio ofensivo formado por Calebe, Romarinho e Lucero.



Aos 15 do segundo tempo, Caio Alexandre dominou dentro da própria área e os atletas do Imortal pediram pênalti, alegando toque de mão do jogador. O árbitro mandou seguir. No lance seguinte, em cobrança de falta, a bola passou por todo mundo na área do Fortaleza.



Em busca do gol, ambas as equipes tiveram chances claras de abrir o placar. Galdino arriscou o chute e a bola passou muito perto do gol de João Ricardo. Na sequência, quase o tento do Tricolor do Pici. Pikachu consegue boa jogada, mas na hora do passe, Bruno Alves faz o corte. A bola sobraria limpa para Lucero mandar para o fundo das redes. Em outra grande oportunidade, Romarinho fez bela jogada individual e finalizou à esquerda de Gabriel Grando.



No fim do jogo, os times ainda lutaram em busca da vitória. Pikachu chutou forte cruzado, mas Gabriel Grando faz ótima defesa. Do outro lado, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Kannemann e João Ricardo salvou o Leão. Assim, apesar de um jogo muito movimentado, o placar permaneceu inalterado.