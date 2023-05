Ataque do Fortaleza passa em branco pelo terceiro jogo consecutivo

Anteriormente, o Leão do Pici também não havia balançado as redes contra São Paulo e Grêmio, respectivamente, pelo Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira, 17, o Fortaleza foi superado pelo Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Além da desvantagem em um torneio eliminatório, a derrota por 3 a 0 também marcou a terceira partida consecutiva do time sem marcar gol.

Anteriormente, o Leão do Pici também não havia balançado as redes contra São Paulo e Grêmio, respectivamente, pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os jogos terminaram empatados sem gols. A queda do desempenho ofensivo chama atenção, já que o Tricolor ostenta o posto de melhor ataque do Brasil, com 76 tentos assinalados.

Comandada por Vojvoda, a equipe leonina agora voltará suas atenções para o próximo compromisso na temporada. No sábado, 20, encara o América Mineiro, lanterna da Série A, em Belo Horizonte. A partida terá início às 18h30min.

O jogo de volta contra o Palmeiras, por sua vez, acontece no dia 31 de maio, na Arena Castelão. Com o placar desfavorável, o Tricolor de Aço precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por quatro ou mais gols, avança direto para as quartas de final.