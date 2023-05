Calebe lamenta derrota, mas fala em "cabeça erguida" para buscar classificação contra o Palmeiras

Leão perdeu por 3 a 0 em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para avançar, o time precisará de uma atuação histórica no próximo dia 31 de maio, na Arena Castelão

O Fortaleza foi derrotado pelo Palmeiras na noite desta quarta-feira, 17. Em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Leão perdeu por 3 a 0 e se complicou no certame. Para avançar, o time precisará de uma atuação histórica no próximo dia 31 de maio, na Arena Castelão.

Após a partida, o meia-atacante Calebe, que entrou ao decorrer do segundo tempo, lamentou o resultado negativo, mas ponderou que a equipe vai trabalhar com foco em buscar a vaga nas quartas de final do torneio nacional.

"A gente sabia que ia ser um jogo difícil. O professor pediu para entrar ligado em todos os minutos, desde o primeiro tempo. Tivemos a infelicidade de sair atrás do placar, mas agora é bola para frente, cabeça erguida que é decidido em dois jogos. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar bastante para poder sair com a classificação", disse.

Com o placar desfavorável, o Tricolor de Aço precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por quatro ou mais gols, avança direto para as quartas de final. Os times voltam a se enfrentar no próximo dia 31 de maio, na Arena Castelão. A partida será realizada às 19 horas.