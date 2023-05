Caio Alexandre está entre os líderes de desarmes e passes certos na Série A

O meio-campista Caio Alexandre, emprestado pelo Vancouver Whitecaps-CAN, vem sendo um dos destaques do Fortaleza na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Leão está atualmente na oitava posição no torneio, com dez pontos.

Com 13 desarmes certos em seis partidas, o volante de 24 anos ocupa a sexta posição do ranking do certame, equivalente a uma média de 2,17 por jogo. Além disso, Caio já completou 288 passes, o que o coloca em décimo no quesito entre os atletas do campeonato, sendo uma média de 48 por duelo. Somando 13 erros, seu aproveitamento é de 95,68%. Os dados são do site FootStats.

O volante também possui duas participações em gols no Brasileirão. A primeira foi na segunda rodada, quando deu assistência para Yago Pikachu na vitória contra o Coritiba por 3 a 0, fora de casa. A segunda participação foi o gol marcado contra o Corinthians, no empate em 1 a 1 na Neo Química Arena, válido pela quarta rodada.

Na soma da temporada, Caio Alexandre já realizou 28 jogos pelo Leão, totalizando quatro gols e cinco assistências. Seu contrato por empréstimo é válido até dezembro de 2023 e inclui opção de compra ao fim do período.

Companheiro de equipe vive boa fase

Outro atleta que está sendo destaque do Fortaleza nas últimas partidas é o zagueiro Titi. O defensor, capitão em algumas oportunidades, esteve presente em 27 dos 34 jogos do Tricolor na temporada.

O camisa 4 é um dos responsáveis pela marca do Fortaleza como melhor defesa do Campeonato Brasileiro, ao lado do São Paulo, com quatro gols. A média é de 0,67 gols sofridos por partida no torneio.

Aos 35 anos, Titi tem seis jogos no Brasileirão, com sete desarmes e 49 rebatidas, o oitavo no ranking do quesito.