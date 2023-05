Brítez volta pendurado após cumprir suspensão por cartão vermelho; entenda

O zagueiro Emanuel Brítez foi desfalque do Fortaleza diante do Grêmio neste domingo, 14, em jogo da sexta rodada da Série A. Por cartão vermelho, o jogador não pôde estar em campo no empate sem gols entre os times tricolores.

No entanto, mesmo após cumprir suspensão, o defensor argentino retorna pendurado ao Leão do Pici. Isso porque ele acumula dois cartões amarelos no Campeonato Brasileiro Série A. Os cartões em questão foram apresentados contra Internacional e Coritiba, respectivamente.

Sobre o assunto Fortaleza é o time com menor quantidade de cartões amarelos na Série A

Fortaleza realiza treino em Porto Alegre antes de embarcar para São Paulo

Fortaleza chega a 13 jogos de invencibilidade na temporada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O camisa 19 recebeu mais um cartão amarelo diante do São Paulo, mas por ter sido expulso na mesma partida, apenas o vermelho foi contabilizado. Com isso, caso receba um próximo amarelo, desfalcará a equipe tricolor mais uma vez. Brítez deve voltar ao time titular contra o América-MG no próximo sábado, 20.

Fortaleza com poucos cartões

Melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro ao lado do São Paulo - ambos sofreram quatro gols -, o Fortaleza também é um dos times mais disciplinados da competição. Isso porque, a equipe de Juan Pablo Vojvoda possui a menor quantidade de cartões amarelos e é uma das que menos faz falta entre os clubes da elite, segundo o site Footstats.

Em seis rodadas disputadas, o Leão do Pici foi advertido apenas 14 vezes com cartão amarelo, o que significa uma média de 2,3 por partida. Flamengo, Corinthians e Botafogo são os times que mais se aproximam do Fortaleza, com 15.