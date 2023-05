Fortaleza chega a 13 jogos de invencibilidade na temporada

O Fortaleza segue acumulando marcas positivas na temporada. No empate sem gols com o Grêmio neste domingo, 14, pela 6ª rodada da Série A, o Tricolor do Pici ampliou a série invicta no ano. Agora, são 13 jogos sem perder em 2023.



A última derrota do Leão aconteceu no dia 29 de março diante do rival Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste. Desde então, são oito vitórias: Ceará, Palestino, Águia de Marabá (2x), San Lorenzo, Coritiba, Fluminense e Estudiantes de Mérida. Os cinco empates foram diante do Vovô, Internacional, Corinthians, São Paulo, além do Imortal.



Pela Série A do Brasileirão, o time de Vojvoda segue invicto. São duas vitórias e quatro empates em seis jogos disputados, além de nove gols marcados e quatro sofridos. O escrete vermelho-azul-e-branco chegou a dez pontos na competição.



Na estreia, o Leão ficou no empate em 1 a 1 com o Internacional-RS, em casa. Em seguida, visitou o Coritiba e ganhou por 3 a 0. Na terceira rodada, recebeu o Fluminense e conquistou triunfo por 4 a 2. Na quarta rodada, o Tricolor do Pici chegou a abrir o placar contra o Corinthians, mas o embate terminou em 1 a 1. Na quinta rodada, garantiu a manutenção da sequência invicta da equipe com igualdade no marcador com o São Paulo.

Próximo desafio



O Tricolor do Pici, agora, terá outro adversário difícil, desta vez pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Palmeiras. O duelo acontece na próxima quarta-feira, 17, às 19 horas, no Allianz Parque, pela ida das oitavas de final da competição. Pelo Campeonato Brasileiro, os comandados de Vojvoda entram em campo no sábado, 20, diante do América-MG, no Castelão.