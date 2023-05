Fortaleza é o time com menor quantidade de cartões amarelos na Série A

Em seis jogos disputados no Brasileirão de 2023, o Tricolor do Pici foi advertido apenas 14 vezes com cartão amarelo

Melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro ao lado do São Paulo - ambos sofreram quatro gols -, o Fortaleza também é um dos times mais disciplinados da competição. Isso porque, a equipe de Juan Pablo Vojvoda possui a menor quantidade de cartões amarelos e é uma das que menos faz falta entre os clubes da elite, segundo o site Footstats.

Em seis rodadas disputadas, o Leão do Pici foi advertido apenas 14 vezes com cartão amarelo, o que significa uma média de 2,3 por partida. Flamengo, Corinthians e Botafogo são os times que mais se aproximam do Fortaleza, com 15. Em relação a expulsão, o Tricolor só teve um: Emanuel Brítez, contra o São Paulo, na última quinta-feira, 11.

Brítez também é o atleta que mais recebeu amarelos no elenco do Fortaleza. Nos cinco jogos que disputou, o zagueiro argentino foi punido quatro vezes. Calebe, com dois cartões, vem logo na sequência. Guilherme, Bruno Pacheco, Ceballos, Titi, Pikachu, Romero, Lucas Sasha e Gastón Liendo (auxiliar técnico) foram advertidos apenas uma vez.

Veja a quantidade de cartões amarelos de cada clube no Brasileirão

RB Bragantino - 23 Cuiabá - 23 Palmeiras - 22 Grêmio - 22 Fluminense - 21 São Paulo - 21 Coritiba - 21 América-MG - 21 Atlético-MG - 20 Goiás - 20 Bahia - 20 Athletico-PR - 19 Santos - 19 Vasco - 19 Internacional - 19 Cruzeiro - 18 Botafogo - 15 Corinthians - 15 Flamengo - 15 Fortaleza - 14

Vale destacar que os cartões amarelos podem servir como critério de desempate ao final da competição.

O pequeno número de cartões amarelos da equipe cearense na Série A resulta da baixa quantidade de faltas cometidas. O Tricolor do Pici é o quarto clube que menos fez infrações na competição: 77. Apenas Grêmio (75), Fluminense (72) e Inter (69), estão na frente do Fortaleza.