Fortaleza realiza treino em Porto Alegre antes de embarcar para São Paulo

O Leão do Pici faz um último treinamento na capital do Rio Grande do Sul antes de embarcar para São Paulo, onde irá enfrentar o Palmeiras

Depois de empatar em 0 a 0 com o Grêmio em Porto Alegre, o Leão do Pici volta o foco para o duelo diante do Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, antes de viajar para São Paulo, local do jogo de quarta-feira, 17, os cearenses ainda farão um último treinamento na capital do Rio Grande do Sul.

O elenco leonino se reapresenta no campo da PUC, instituição de ensino em Porto Alegre, às 9h30min desta segunda-feira, 15, para dar início a preparação visando o duelo diante do Verdão. O jogo entre paulistas e cearenses, que está marcado para quarta-feira, no estádio Allianz Parque-SP, será iniciado às 19 horas.

Na tarde desta segunda-feira, a delegação do escrete vermelho-azul-e-branco embarca com destino a São Paulo, mais precisamente ao aeroporto de Congonhas. O treino de apronto, realizado no dia anterior ao próximo jogo, ainda não tem local e horário definido. A programação da equipe na capital paulista será divulgada pelo clube.