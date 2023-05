Expulso contra o São Paulo, Brítez desfalca Fortaleza diante do Grêmio

Zagueiro argentino não poderá enfrentar o time gaúcho na próxima rodada do Campeonato Brasileiro

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá problemas para escalar o Fortaleza diante do Grêmio no próximo domingo, 14, pela Série A. Isso porque o zagueiro Emanuel Brítez foi expulso contra o São Paulo nesta quinta-feira, 11, e, com isso, não poderá enfrentar o time gaúcho.

O defensor argentino deixou o campo de jogo mais cedo após cometer falta em Calleri aos 16 minutos da segunda etapa. Após a falta, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva aplicou o segundo cartão amarelo do camisa 19 na partida e, em sequência, apresentou o vermelho.

Nas últimas partidas, Brítez vem formando a dupla de zagueiros com o experiente Titi. Agora, Vojvoda terá que escolher um substituto para o argentino. No entanto, a missão não deve ser das mais fáceis.

Marcelo Benevenuto, reserva natural, está entregue ao departamento médico devido a um edema no músculo adutor da coxa direita. O camisa 5 segue tratamento há uma semana e é dúvida para o duelo contra o Grêmio. A expectativa é que Ceballos seja o escolhido para substituir o camisa 19.