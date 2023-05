Fernando Miguel sofre lesão no joelho e desfalca Fortaleza contra o São Paulo; veja lista do DM

O Fortaleza enfrenta o São Paulo na noite desta quinta-feira, 11, em jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida terá início às 20h e será disputada na Arena Castelão.

No jogo, o Tricolor do Pici terá desfalques importantes. O goleiro Fernando Miguel, titular desde 2022, sofreu um estiramento ligamentar no joelho esquerdo e não atuará diante do clube paulista. Com isso, Maurício Kozlinski herda a vaga e inicia a partida.

Além do arqueiro, Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o atacante Moisés, que saiu machucado no jogo contra o Corinthians, na última segunda-feira, 11. Após exames realizados durante a semana, foi constatado um trauma contuso no pé direito.

Marcelo Benevenuto também integra a lista de jogadores entregues ao departamento médico. Com um edema no músculo adutor da coxa direita, o camisa 5 segue tratamento há uma semana. Pedro Rocha segue no período pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo.