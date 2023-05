Vojvoda ultrapassa Ceni e se isola como o segundo técnico com mais jogos pelo Fortaleza

Há dois anos no comando do Leão do Pici, treinador argentino coleciona feitos e números positivos

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, atingiu uma marca histórica diante do São Paulo, nesta quinta-feira, 11. O empate sem gols entre os times tricolores marcou a 154ª partida do treinador à frente do Leão do Pici.

Com isso, o argentino ultrapassou Rogério Ceni e se isolou como o segundo técnico com mais jogos no comando do clube cearense. Na última segunda-feira, 8, ele havia igualado com o ex-treinador do Tricolor ao chegar a 153 jogos.

Agora, Vojvoda fica atrás somente de Moésio Gomes, que lidera o ranking histórico com 229 partidas.

Em dois anos no comando do Leão, o treinador foi tricampeão do Campeonato Cearense e levou a taça da Copa do Nordeste de forma invicta em 2022. Além dos títulos, também realizou grandes feitos.

O treinador levou o time às semifinais da Copa do Brasil em 2021 e às quartas da competição no ano passado. Vojvoda também classificou o clube para disputar a Copa Libertadores em duas edições seguidas, sendo as primeiras na história da equipe. Ele tem contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2024.



Elogios ao ex-técnico

Em entrevista coletiva na última quinta-feira, 4, o argentino valorizou a história de Rogério Ceni no Fortaleza.

“Quanto a Rogério, eu tenho o maior respeito por ele. Ele conseguiu algo importante, como elevar o patamar (do clube). Ele trouxe ideias importantes para o clube. Então deixo meu reconhecimento a ele, por ter conseguido um acesso da Série B para Série A. E bom, ele marcou um caminho. Isso para mim é importante. Acho que foi uma pessoa importante para este presente também", disse.