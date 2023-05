Tinga avalia atuação do Fortaleza após empate contra São Paulo e comemora ponto somado

O Fortaleza tentou, mas não conseguiu sair do 0 a 0 diante do São Paulo na Arena Castelão nesta quinta-feira, 11. A partida foi válida pela quinta rodada do Brasileirão. Na saída de campo, o lateral Tinga comentou a atuação do elenco do Leão e comemorou o ponto somado.

"O Brasileirão é assim, muito difícil. Independente de ser em casa ou fora, a gente sempre tem que propor jogo como a gente fez. Tivemos nossas oportunidades no primeiro tempo, não fomos efetivos hoje, mas é levantar a cabeça. Um ponto importante, que no final vamos aproveitar, mas é continuar nessa pegada. A gente tá ainda na parte de cima da tabela", falou.

O jogador também comentou a próxima partida do Tricolor do Pici, que será diante do Grêmio. "Temos um jogo difícil contra o Grêmio, time que toca bem a bola. Vamos ter que correr muito, marcar bem, transitar e aproveitar bem as oportunidades", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também: Vojvoda ultrapassa Ceni e se isola como o segundo técnico com mais jogos pelo Fortaleza