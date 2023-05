Ataque do Fortaleza passa em branco após 17 jogos consecutivos balançando as redes

Antes do empate com o São Paulo, a última vez que o Fortaleza havia terminado um jogo sem marcar gols tinha sido contra o Cerro Porteño, no dia 9 de março, pela pré-Libertadores

O empate por 0 a 0 com o São Paulo na Arena Castelão pôs fim a uma longa sequência do Fortaleza balançando as redes adversárias. Nos últimos 17 jogos que disputou antes de encarar o clube paulista, o Tricolor do Pici havia marcado pelo menos um gol em cada confronto.

Esta sequência positiva do ataque do Leão começou após o duelo contra o Cerro Porteño, na Arena Castelão, em encontro válido pela primeira partida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Na ocasião, o time cearense foi superado pelo clube paraguaio por 1 a 0.

Após este embate contra o Cerro em Fortaleza, o time comandado por Vojvoda balançou as redes de todos os adversários que enfrentou, com exceção agora do São Paulo. Na temporada, o Leão totaliza 76 gols marcados e tem o melhor ataque do Brasil.