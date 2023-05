Fortaleza promove noite de autógrafos com Caio Alexandre e Benevenuto no Pici

O Fortaleza anunciou que promoverá nesta terça-feira, 2, a partir das 19 horas, na loja do clube no Pici, uma noite de autógrafos com presença do meio-campista Caio Alexandre e do zagueiro Marcelo Benevenuto. A ação ocorrerá em parceria com a Novibet, patrocinadora master do Tricolor. O acesso será pela rua Mário Silveira, 436.

Além dos atletas, o evento contará com mascotes, influenciadores e Rinaldo, tricampeão cearense pelo Leão (2004, 2007 e 2010). Para os cadastrados na plataforma da patrocinadora, uma roleta de brindes estará disponível.

Na loja, estarão à venda ingressos para o confronto do Fortaleza contra o Estudiantes de Mérida, na próxima quinta, às 21 horas, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

O Fortaleza superou seu próprio recorde e, pelo segundo ano seguido, apresentou o maior superávit da história do futebol cearense. Além disso, a arrecadação apresentada foi a maior que um clube nordestino já registrou.

Segundo balanço financeiro divulgado pelo clube na última segunda-feira, 1º, o Tricolor do Pici fechou 2022 com lucro de R$ 32,2 milhões, sendo mais do que o dobro dos R$ 15,3 milhões de superávit em 2021.

A arrecadação líquida foi superior a R$ 243 milhões, ultrapassando o recorde do Bahia de R$ 208 milhões em 2021. Esse foi o quarto superávit do Fortaleza nos últimos dez anos.

