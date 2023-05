Rival do Fortaleza na Copa do Brasil, Palmeiras está invicto há 7 jogos e venceu último clássico

Time paulista perdeu apenas dois jogos neste ano. Confronto entre Leão e Porco decide quem avança para as quartas de final do torneio

O Fortaleza enfrentará o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. O duelo foi definido em sorteio realizado na sede da CBF na tarde desta terça-feira, 2. Os confrontos ocorrem neste mês de maio.

Adversário do Leão do Pici, o time treinado por Abel Ferreira é um dos grandes favoritos ao título do torneio nacional e vive boa fase na temporada. A equipe vem de vitória no clássico contra o Corinthians e acumula sete jogos de invencibilidade.

O último revés do Verdão ocorreu no dia 5 de abril, quando foi superado pelo Bolívar por 3 a 1 na estreia da fase de grupos da Libertadores. Essa, inclusive, foi apenas a segunda derrota do time no ano.

Anteriormente, o Palmeiras havia sido derrotado pelo Água Santa, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Em 24 jogos disputados em 2023, o Alviverde Paulista venceu 16 e empatou outros seis.

