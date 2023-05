Menino que sonha ser goleiro tem encontro marcante com Fernando Miguel

Jardson Lima, de apenas 9 anos de idade, vem de uma família de catadores de lixo e sonha em se profissionalizar no futebol para ajudar seus parentes. O garoto entrou em campo com o arqueiro do Fortaleza na partida diante do Fluminense, pela Série A

O jovem Jardson Lima, que tem 9 anos de idade e sonha em ser goleiro profissional de futebol, viveu uma tarde especial no último sábado. Vindo de uma família de catadores de lixo e integrante do projeto realizado pelo Cefat Tirol, o menino não só conheceu seu ídolo Fernando Miguel, camisa um do Fortaleza, como entrou em campo com o arqueiro em plena Arena Castelão.

O momento marcante na vida de Jardson ocorreu na partida entre o Tricolor do Pici e Fluminense, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Perfilado com Fernando Miguel, que é uma das referências nacionais da posição, o jovem sentiu, de dentro do campo, toda atmosfera de um estádio repleto de torcedores — quase 40 mil pessoas, para ser mais exato.

Foi a primeira vez que Jardson Lima e seus familiares foram à Arena Castelão. Além de conhecer Fernando Miguel, o menino ganhou a blusa do jogo autografada e um kit de luvas oficiais do goleiro tricolor. Mais que presentes materiais, o arqueiro do Fortaleza também proporcionou bonitos gestos de amor, carinho, simplicidade e atenção com o garoto após o término da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A experiência única certamente servirá de mais combustível para Jardson seguir em busca do seu sonho. Apesar da pouca idade e das dificuldades que a vida lhe impôs, o menino tem se colocado em evidência no cenário local do esporte. Emprestado pelo Tirol ao Ferroviário Futsal para jogar na categoria sub-9 e sub-10, ele não sentiu a pressão e teve atuações de destaque contra o próprio Fortaleza em dois jogos pela Liga de Futsal Amador (LFA).

Durante esta semana, Jardson visitará a sede do Fortaleza no Pici para conhecer as instalações do clube, os demais jogadores do elenco e comissão técnica.

Veja o registro do momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esportes O POVO (@esportesopovo)

A história de Jardson Lima



Vindo de uma família de catadoras de lixo, Jardson Lima Rodrigues tem 9 anos e sonha em ser goleiro profissional. Através do esporte, o garoto espera mudar a realidade da sua vida e da família. O menino mora com a mãe, Maria Anicélia, e a avó, Maria Lucilene, no bairro Pirambu, em Fortaleza.



Em dezembro de 2022, Jardson estava brincando com outras crianças na rua do Centro de Formação de Atletas do Tirol, primeira SAF do futebol cearense, quando um dos porteiros do clube de treinamento viu o grupo e chamou todos para jogarem nas dependências da agremiação. Após terminar o expediente, o supervisor de futebol da equipe, Lucas Evangelista, observou o jogo das crianças e teve sua atenção atraída por Jardson, que jogava como goleiro.



+ Leia a história completa de Jardson Lima

Lucas convidou Jardson para fazer parte da equipe sub-11 do Tirol. Em poucos treinos, o garoto impressionou a comissão técnica. Por causa de sua idade, foi emprestado para as categorias sub-9 e sub-10 do Ferroviário Futsal, parceiro do Tirol.



Atualmente, Jardson, que se inspira em Alison, goleiro da seleção brasileira e do Liverpool-ING, divide a rotina entre estudo e treino, ajudando também a família catando lixo no Pirambu e em bairros próximos.



Para os interessados em ajudar Jardson e sua família é possível entrar em contato pelo seguinte telefone: (85) 99290-6620.