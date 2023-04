Terceiro jogo do Fortaleza pela Sul-Americana terá arbitragem colombiana

A Conmebol divulgou, na sexta-feira, 28, a escala de arbitragem para a 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Um trio colombiano foi designado para a partida entre Fortaleza e Estudiantes de Mérida-VEN, que acontece na quinta-feira, 4, no Castelão.

O terceiro jogo do Leão no torneio será apitado por Jhon Hinestroza-COL. Ele terá como assistentes Jhon Leon-COL e Dionisio Ruiz-COL. O árbitro de vídeo escalado foi o também colombiano Nicolas Gallo. A partida está marcada para iniciar às 21 horas.

Demais jogos

Na terça-feira, dia 2, três clubes brasileiros entram em campo. O jogo entre Tolima e São Paulo, que acontece às 19 horas, terá um trio chileno comandando a partida: Felipe Gonzalez e os assistentes Juan Serrano e Cindy Nahuelcoy.

Mais tarde, às 21 horas, a Conmebol escalou para o jogo entre Red Bull Bragantino e Estudiantes de La Plata o árbitro Carlos Ortega-COL, acompanhado de Jhon Leon e Dionisio Ruiz — esses dois último vão estar em Fortaleza x Est. de Mérida-VEN, na quinta-feira.

Às 21h30, Newell´s Old Boys e Santos terá Alex Herrera-VEN no apito, com companhia de Lubin Torrealba e Alberto Ponte, ambos da mesma nacionalidade.

No dia seguinte, apenas um representante do país entra em campo. Millionarios e América-MG, às 21 horas, têm na escala o árbitro Guilherme Guerrero-ECU, com os assistentes Byron Romero-ECU e Ricardo Baren-ECU.

Para fechar a rodada na quinta-feira, Gimnasia e Goiás se enfrentam às 19 horas, com Luis Queiroz-ECU no apito e Cristhian Lescano-ECU e Danny Avila-ECU como companhia.

Depois, às 21 horas, em paralelo com o jogo do Fortaleza, haverá o confronto entre Botafogo e LDU terá comando dos argentinos Dario Herrera, no apito, Ezequiel Brailosky e Maximiliano Del Yesso com as bandeirinhas.



Com Gazeta Esportiva

