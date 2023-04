Marcelo Paz posta meme para ironizar especulação de Vojvoda no Corinthians: "Ele não vai não"

Presidente do Leão fez a publicação em rede social após rumores ligando o treinador ao time paulista. Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, publicou no Instagram, nesta sexta-feira, 28, um meme para responder de forma irônica as especulações ligando o nome de Juan Pablo Vojvoda ao Corinthians. O clube paulista ficou sem treinador depois de Cuca pedir demissão em meio à pressão por parte de torcida e imprensa pela sua condenação por violência sexual na Suíça, em 1989.

Paz disse na legenda: “Muita gente me fazendo a mesma pergunta hoje (sexta-feira, 28), do país inteiro. Falei com uma amiga minha muito conhecida, ela tem a resposta”. A “amiga” em questão é uma mulher presente no vídeo publicado, dizendo “Não vai não. Ele não vai não”, que virou meme na internet.

Na vitória do Fortaleza contra o Águia de Marabá, na última quarta-feira, 26, Vojvoda chegou a 150 jogos no comando da equipe e tornou-se o terceiro técnico com mais jogos na história do Tricolor.

Contrato válido até 2024

Vojvoda chegou no Leão em 2021, tendo conquistado quatro títulos no período: três no Campeonato Cearense e um na Copa do Nordeste. Não é a primeira vez que o nome do argentino é ligado a outros clubes, com especulações em Corinthians, Vasco e Atlético-MG, ainda que ele nunca tenha ficado livre no mercado desde que acertou com o Tricolor.

Apesar dos rumores, em novembro do ano passado, o Fortaleza anunciou a renovação do contrato do treinador, que agora é válido até o fim de 2024. "O argentino mais cobiçado e amado do Brasil FICA! Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica renovam com o Fortaleza até o final de 2024!", escreveu o Leão em postagem da época.



