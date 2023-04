Vojvoda conquista quarto título pelo Fortaleza; confira a lista

Um dos maiores treinadores da história do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda conquistou seu quarto título sob o comando do time tricolor. Neste sábado, 8, o argentino levantou o troféu de pentacampeão estadual diante do maior rival, Ceará.

Essa foi a quarta conquista do treinador pelo clube. Anteriormente, Vojvoda já havia faturado dois troféus do Campeonato Cearense (2021 e 2022) e um da Copa do Nordeste (2022). Além disso, o comandante classificou o time duas vezes para a Libertadores da América, em 2021 e 2022.

Recentemente, o argentino de 47 anos se tornou o quarto técnico com mais jogos na história do Leão do Pici, com 145 partidas. Na atual temporada, Vojvoda ainda poderá ultrapassar mais dois ex-treinadores do Fortaleza em número de jogos pelo clube. O próximo a ser alcançado é Caiçara, que tem 149 partidas à frente do Tricolor. Rogério Ceni vem logo na sequência, com 153.

Confira os títulos de Vojvoda pelo Fortaleza:

3 Campeonato Cearense: 2021, 2022 e 2023

1 Copa do Nordeste

