Sem sofrer gols, Fortaleza vence três jogos seguidos como visitante

Leão do Pici conquistou três vitórias fora de casa por três competições distintas. Time marcou sete gols e não foi vazado

O Fortaleza se classificou para as oitavas da Copa do Brasil após bater o Águia de Marabá nesta quarta-feira, 26. Jogando em Belém, o time tricolor triunfou por 2 a 0 e avançou para a próxima fase do certame.



O resultado positivo, porém, não marca apenas uma classificação, mas também uma sequência de vitórias do Leão do Pici como visitante. Nos últimos sete dias, a equipe de Vojvoda disputou três partidas longe de seus domínios e venceu todas.



Sobre o assunto Zanocelo celebra primeiro gol com a camisa do Fortaleza: "Mais feliz por ser em Belém"

Fortaleza vence Águia de Marabá novamente e avança às oitavas da Copa do Brasil

Classificado, Fortaleza recebe mais R$ 3,3 milhões na Copa do Brasil; veja valor total

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quinta-feira passada, 20, visitou o San Lorenzo na Argentina e triunfou por 2 a 0 em jogo válido pela Sul-Americana. Depois foi a vez de encarar o Coritiba no domingo, 23, pela segunda rodada da Série A. No Couto Pereira, venceu pelo placar de 3 a 0. E, na noite desta quarta, bateu o Águia de Marabá por 2 a 0 com gols de Romarinho e Zanocelo.

Com isso, em três jogos como visitante, o Leão marcou sete gols e não sofreu nenhum. Agora, o time iniciará sua preparação para enfrentar o Fluminense neste sábado, 29, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida acontecerá na Arena Castelão, às 16h30.



Confira os três triunfos do Fortaleza como visitante:

San Lorenzo 0x2 Fortaleza - 20/04 - Sul-Americana

Coritiba 0x3 Fortaleza - 23/04 - Série A

Águia de Marabá 0x2 Fortaleza - 26/04 - Copa do Brasil



Tags