"Competição que o Fortaleza gosta", diz Vojvoda após classificação na Copa do Brasil

A história do Fortaleza na Copa do Brasil de 2023 ganhará novos capítulos em breve. Isso porque, o clube cearense garantiu vaga nas oitavas de final da competição após vencer novamente o Águia de Marabá-PA, desta vez por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 26, no Estádio Mangueirão, no Pará. Em entrevista coletiva, o técnico Vojvoda valorizou o certame, comemorou a classificação e começou a projetar os próximos desafios.

“É importante. A Copa do Brasil sempre provoca um entusiasmo maior em todos os jogadores, também na torcida. É uma competição que o Fortaleza gosta, e estamos felizes de poder continuar. Sabemos que a próxima fase vai ser muito competitiva. Os times, quase todos, são da primeira divisão. Temos que estar com muita atenção.”

A partida diante do Águia de Marabá marcou encerramento de uma sequência de três jogos fora de casa do Fortaleza. Além do time paraense, o Leão visitou o San Lorenzo-ARG e o Coritiba-PR, e venceu todos os compromissos sem sofrer gols. Vojvoda valorizou os resultados e diz que a equipe precisa manter o ritmo.

“Foi uma sequência boa, principalmente no começo, que tivemos uma partida por uma competição internacional, onde conseguimos ganhar em um estádio importante, como foi na Argentina contra o San Lorenzo. Depois o Brasileirão e agora a Copa do Brasil. Temos que continuar desse jeito. Trabalhando, com humildade.”

Com vaga garantida na próxima fase da Copa do Brasil, o Fortaleza retorna à capital cearense e muda o foco para o Campeonato Brasileiro. No sábado, 29, o Leão recebe o embalado Fluminense de Fernando Diniz na Arena Castelão. Vojvoda reconheceu o bom nível do adversário e destacou a importância do torcedor cearense para o jogo.

“Para o sábado, temos que preparar bem a partida, porque o adversário também vem fazendo as coisas bem, tanto no ano passado, como neste ano. A torcida é sempre importante jogando no Castelão. Nós necessitamos deles. Acho que eles vão responder, como sempre respondem cada vez que nós pisamos no gramado do Castelão.”

