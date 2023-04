Zanocelo celebra primeiro gol com a camisa do Fortaleza: "Mais feliz por ser em Belém"

A vitória do Fortaleza diante do Águia de Marabá pela Copa do Brasil teve um gosto especial para o meia Vinicius Zanocelo. O atleta marcou na vitória desta quarta-feira, 26, o primeiro gol com a camisa do Leão, fato comemorado na saída de campo.

"Feliz pela classificação. O grupo merece demais. Fizemos dois baita jogos. Muito feliz de marcar meu primeiro gol com a camisa do Leão. Mais feliz ainda por ser em Belém, onde eu fui tão feliz. Morei minha infância aqui e sonhei tanto, vinha vários jogos aqui e me imaginava jogando. Tô muito feliz. Queria dedicar a minha esposa o gol, que desde que eu cheguei aqui que a gente tá distante. Te amo muito, você é tudo pra mim", acentuou ele.

O Fortaleza bateu o Águia de Marabá por 2 a 0. O resultado agregado, finalizado em 8 a 1, rendeu mais R$ 3,3 milhões aos cofres do Tricolor do Pici.

