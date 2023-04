Em bom momento, Guilherme participou de três gols nos últimos quatro jogos pelo Fortaleza

Vivendo boa fase na temporada, o Fortaleza está há sete jogos sem perder. Com isso, alguns atletas vêm se destacando no time tricolor. E, um deles, é o atacante Guilherme.



Nos últimos quatro jogos, o jogador participou diretamente de três gols do Leão do Pici. No último domingo, 23, ele contribuiu com uma assistência na vitória leonina por 3 a 0 diante do Coritiba.



Anteriormente, o camisa 29 já havia marcado um gol diante do Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e outro na partida contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.



Desde que chegou ao Fortaleza, em fevereiro deste ano, Guilherme disputou treze partidas, assinalou quatro gols e anotou uma assistência. Pertencente ao Grêmio, o jogador de 28 anos tem contrato de empréstimo com o Leão até o fim da temporada.

Próximo compromisso

O Fortaleza deve entrar em campo diante do Águia de Marabá com uma escalação praticamente reserva. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 19h30min, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Leão bateu o time paraense por 6 a 1, na Arena Castelão.

Assim, o Fortaleza deve ir a campo com Kozlinski, Dudu, Benevenuto, Ceballos, Esteves; Zé Wellison, Zanocelo e Sammuel; Yago Pikachu, Guilherme e Romarinho.



