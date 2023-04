Fortaleza lança cartão de gratuidade para crianças em jogos como mandante

Após polêmica na entrada de crianças no Castelão em jogo contra o Internacional, o Fortaleza lançou nesta segunda-feira, 24, o cartão de gratuidade Clube da Garotada para partidas como mandante do clube. A novidade já valerá para a partida contra o Fluminense, no próximo sábado, 29, pela Série A do Brasileirão.

A medida é válida para crianças na faixa etária de até 11 anos de idade tanto a sócios-torcedores quanto para quem não faz parte do programa de adesão. A partir desta terça-feira, 25, os pais ou responsáveis já podem realizar cadastro e retirada da carteirinha na loja no Pici ou loja Conceito, na Aldeota. Até o próximo dia 25 de maio, a confecção do documento será gratuita.

As crianças de até seis anos de idade terão entrada gratuita nos setores Premium e Bossa Nova do Gigante da Boa Vista. Já da faixa etária até 11 anos serão reservados lugares nas áreas Superior Sul, Superior Norte, Inferior Sul, Inferior Norte.

No dia do jogo, o responsável, de posse do próprio ingresso ou realização do check-in no mesmo setor, deverá procurar um dos dois pontos de apoio localizados na esplanada da Arena Castelão, ou o ponto de apoio na bilheteria no setor Premium. Nestes locais, será feita a entrega da pulseira de acesso.

O presidente do clube, Marcelo Paz, ressaltou que a iniciativa englobará a torcida inteira, independente se é responsável faz parte ou não do quadro de sócios. "Não só o filho de sócio torcedor, mas a torcida inteira porque o Fortaleza é um clube plural. Então a gente discutiu muito internamente qual seria a melhor solução para a entrada das crianças no estádio de forma gratuita. E de forma rápida, sem muita burocracia, sem muita dificuldade. É necessário fazer o cadastro, a gente tem que ter controle dessa situação", destacou.

O projeto tem como foco solucionar os problemas registrados na Arena Castelão no último dia 16. Na ocasião, crianças, que estavam sem ingresso, foram barradas nas catracas do estádio. Anteriormente, havia a cobrança de meia-entrada para crianças de 2 a 11 anos sem a necessidade de apresentação de carteirinha de estudante.

"O que nos causou o erro foi a tentativa de um controle. A gente tentou achar uma solução inicial que foi feita de forma errada e agora achamos o modelo que entendemos ser mais racional, mais bem pensado, mais bem estudado e plural para todos, para todas as crianças. É um pedido de desculpas ao torcedor, é uma forma de se redimir e lembrar que o transtorno foi em um jogo, mas que o benefício vai ser permanente", frisou Marcelo Paz ao site oficial do Tricolor do Pici.

Confira divisão por idade e setores:

Até os 11 anos:

— Superior Sul;

— Superior Norte;

— Inferior Sul;

— Inferior Norte.

Até os 6 anos:

— Premium;

— Bossa Nova.

Veja endereços para cadastro e retirada da carteirinha:

Pici: Av. Senador Fernandes Távora, 200 - Jóquei Clube



Conceito: Av. Desembargador Moreira, 3000 - Aldeota | Próxima da Av. Santos Dumont fortaleza

