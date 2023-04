Vojvoda exalta jogadores e primeira vitória do Fortaleza na Argentina: "Dá confiança"

O confronto direto pela liderança do grupo H colocou frente a frente os favoritos da chave. O resultado na Argentina põe o Fortaleza na ponta da tabela com seis pontos - o time está invicto com duas vitórias

Juan Pablo Vojvoda exaltou seus jogadores pela importante vitória sobre o San Lorenzo por 2 a 0, no estádio El Nuevo Gasómetro, que garantiu a liderança do grupo H da Sul-Americana, em coletiva de imprensa após a partida. Esta foi a primeira vitória da história do clube cearense na Argentina.

"O San Lorenzo é uma equipe muito compacta em duas linhas, principalmente na hora de defender. Tínhamos o plano de estar compacto, duelar, mas não em duelo individual, mas em duelos coletivos. E a partir daí encontrar espaços que geralmente se encontra nos últimos minutos da partida. O mérito é todo dos jogadores", afirmou Vojvoda.

Sobre o assunto Fortaleza marcou 9 dos últimos 15 gols que fez na reta final das partidas

Marcelo Paz celebra vitória histórica do Fortaleza na Argentina: "Momento lindo"

"Botamos na cabeça que poderíamos fazer história", diz Tinga após triunfo na Argentina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O confronto direto pela liderança do grupo H colocou frente a frente os favoritos da chave. O resultado na Argentina põe o Fortaleza na ponta da tabela com seis pontos - o time está invicto com duas vitórias. São seis gols marcados e nenhum sofrido na campanha até agora do Leão.

O San Lorenzo é o vice-líder com três pontos com uma vitória e uma derrota. A equipe argentina marcou um gol e sofreu dois.

Antes de encarar o Fortaleza, El Ciclón só havia sofrido cinco gols em 14 partidas e amargado apenas duas derrotas. O Tricolor do Pici quebrou a invencibilidade do adversário argentino como mandante em 2023 e foi o primeiro time a bater a equipe do Papa por mais de um gol de diferença.

Vitória histórica

O embate contra o San Lorenzo foi o quarto do Fortaleza em solo argentino. Nas três oportunidades anteriores, os comandados por Vojvoda perderam para Independiente (2020), River Plate (2022) e Estudiantes (2023).

O feito foi exaltado por Vojvoda após o jogo. "Ganhar de visitante é sempre importante. O Fortaleza nunca havia ganhado na Argentina. Havíamos ganhado no Chile, tivemos bons resultados na Libertadores, passando para a segunda fase. Isso nos dá confiança para continuar nesse caminho", comentou.

O Fortaleza se prepara agora para enfrentar o Coritiba neste domingo, 23, novamente como visitante. O duelo é válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na estreia, o Leão empatou com o Internacional em casa, enquanto o Coxa foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo no Rio de Janeiro.

Tags