Marcelo Paz celebra vitória histórica do Fortaleza na Argentina: "Momento lindo"

O Fortaleza conquistou uma vitória histórica na Argentina nesta quinta-feira, 20. Diante do San Lorenzo, o Tricolor do Pici finalizou a partida em 2 a 0, com gols marcados nos minutos finais, e somou o seu primeiro triunfo na Argentina.

Após os três pontos conquistados, o presidente do Leão, Marcelo Paz, celebrou o "momento lindo na história" do time, agradeceu a torcida pelo apoio de longe e também no Nuevo Gasómetro. O mandatário detalhou ainda a logística seguinte do clube, que agora volta a entrar em campo pela Série A no final de semana.

O Tricolor do Pici volta a campo neste domingo, 23, quando enfrenta o Coritiba às 18h30min, fora de casa. A partida é válida pela segunda rodada da Série A do Brasileirão.

