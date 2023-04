Histórico: vitória sobre o San Lorenzo é a primeira do Fortaleza na Argentina

Tinga e Guilherme marcaram os gols que garantiram o gigante triunfo do Tricolor do Pici diante do "Clube do Papa". Leão é líder isolado do Grupo H da Sul-Americana

A vitória por 2 a 0 do Fortaleza sobre o San Lorenzo marcou um feito histórico para o clube. Pela primeira vez, o Tricolor do Pici derrotou um adversário em solo argentino, triunfo este que também resultou em consequências muito positivas para a equipe na Copa Sul-Americana, pelo qual lidera de forma isolada o Grupo H.

O Leão já havia tido, anteriormente, outras duas oportunidades para vencer um jogo na Argentina, mas os resultados não foram positivos naquelas ocasiões. A primeira aconteceu diante do Independiente, em duelo válido pela Copa Sul-Americana de 2020. Neste embate, o time comandado por Rogério Ceni acabou derrotado por 1 a 0 no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, localizado em Buenos Aires.

Sobre o assunto Fortaleza faz história na Argentina, vence o San Lorenzo e se isola na liderança da Sula

Dudu deixa DM do Fortaleza e deve ser opção para jogo contra o Coritiba

A segunda ocorreu no último ano, desta vez pela Copa Libertadores. Na fase de grupos do maior torneio do continente, o Tricolor do Pici teve a missão de encarar o River Plate no Monumental de Núñez, mas não suportou a pressão e perdeu por 2 a 0 — embora tenha feito uma boa apresentação no recorte geral do confronto.

Neste ano, porém, a história foi diferente. Contra o San Lorenzo, atual segundo colocado do Campeonato Argentino, o Fortaleza foi valente e venceu por 2 a 0, com ambos gols marcados por Tinga e Guilherme nos acréscimos do segundo tempo.

Com a vitória, além do feito histórico, o Leão também criou uma ótima atmosfera dentro do Grupo H, já que ao vencer o maior concorrente pela classificação fora de casa, passa a ter maior conforto para administrar a liderança.

Nas redes sociais, Marcelo Paz, presidente tricolor, celebrou o triunfo. “Mais um tabu quebrado. Primeira vitória na história em solo argentino e contra um grande e tradicional adversário. Agradecer a Deus por viver esse momento. Parabenizar a todos que fazem esse trabalho”, escreveu.

