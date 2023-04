"Botamos na cabeça que poderíamos fazer história", diz Tinga após triunfo na Argentina

Diante do San Lorenzo, o Fortaleza não só conquistou a primeira vitória atuando na Argentina, como também encerrou a sequência de invencibilidade do "El Ciclón" como mandante em 2023

Peça importante na histórica vitória do Fortaleza sobre o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana, Tinga reforçou, em entrevista após o jogo, que o elenco entrou em campo determinado a quebrar o tabu do clube nunca ter vencido um confronto na Argentina.

Na fala, o ídolo tricolor ponderou que a equipe sabia das dificuldades que encontraria no Estádio Pedro Bidegain, sobretudo pelo contexto que o San Lorenzo vive na temporada: o time estava invicto como mandante em 2023. Antes de encarar o Leão, o “El Ciclón” havia vencido seis duelos e empatado um atuando dentro de casa.

Sobre o assunto Histórico: vitória sobre o San Lorenzo é a primeira do Fortaleza na Argentina

Fortaleza faz história na Argentina, vence o San Lorenzo e se isola na liderança da Sula

Dudu deixa DM do Fortaleza e deve ser opção para jogo contra o Coritiba

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Vitória importante. A gente veio com o desafio de quebrar esse tabu de conseguir a vitória na Argentina. Conseguimos. Sabíamos da dificuldade que seria vencer o San Lorenzo, estavam invictos na sua casa no Campeonato Argentino, então a gente sabia das forças e qualidades do adversário, mas sempre botamos na cabeça que poderíamos fazer história e quebrar mais um tabu”, disse o lateral.

O momento, claro, é de felicidade e emoção, mas não haverá muito tempo para o escrete vermelho-azul-e-branco celebrar. Isso porque a equipe volta a campo no domingo, 23, desta vez pela Série A do Brasileirão, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

“Fizemos um grande jogo, conseguimos neutralizar o adversário e, em uma bola parada, assim como em um contra-ataque, fazer os gols. Então é importante isso. Agora é comemorar muito hoje, mas amanhã já pensar no Coritiba, fazer um grande jogo domingo para recuperar os pontos perdidos em casa”, enfatizou Tinga.



Tags