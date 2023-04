Fortaleza marcou 9 dos últimos 15 gols que fez na reta final das partidas

Com um banco de reservas qualificado e a característica de buscar gols até o fim, o Fortaleza tem marcado muitos gols nos minutos finais das partidas que disputa, como fez contra o San Lorenzo-ARG, nesta quarta-feira, 20, pela Copa Sul-Americana.

+Fortaleza faz história na Argentina, vence o San Lorenzo e se isola na liderança da Sula

Dos 15 gols que o Tricolor marcou nos últimos cinco jogos, nove foram marcados nos 15 minutos finais de jogo ou nos acréscimos. A exceção, nesse recorte, foi o jogo contra o Internacional-RS, na estreia pela Série A do Brasileiro, quando o Leão não fez gol no segundo tempo.

No estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, nesta quarta, o primeiro gol sobre o San Lorenzo saiu aos 45 minutos. Apesar de ser dado como contra, para o goleiro Batalla, teve o desvio de Tinga após a cobrança de falta do Calebe. Já no lance seguinte, aos 46, Guilherme conseguiu marcar o segundo, na pequena área, com assistência de Calebe. Este último também já havia marcado um tento nos minutos finais, que valeu título.

Foi no Clássico-Rei pela segunda partida da final do Campeonato Cearense. Calebe fez o gol de empate, por 2 a 2, aos 42 minutos da etapa complementar.

Os outros tentos que saíram nos 15 minutos finais foram feitos nos jogos contra Palestino e Águia de Marabá. Eles não foram decisivos como os demais para os jogos em si, porém ajudaram o Tricolor a ser líder do Grupo H na Sul-Americana desde a primeira rodada e a praticamente classificar o time para as oitavas de final da Copa do Brasil, respectivamente.

Diante do Águia-PA, Thiago Galhardo marcou aos 33 minutos e posteriormente aos 52 do segundo tempo. Pikachu balançou a rede adversária aos 48. Já contra o Palestino foi Pochettino que fez dois tentos, um aos 30 e outro aos 49. Lucero também marcou nesta faixa, aos 46 minutos.

Com Thiago Minhoca

